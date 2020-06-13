Пробне ЗНО, яке скасував Кабінет Міністрів через ситуацію з коронавірусом в Україні, можна буде пройти онлайн 15 і 17 червня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

“Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок. … З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома”, – йдеться в повідомленні.

Учасники пробного тестування можуть 15 об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури, а 17 червня – з того навчального предмета, який був обраний для проходження пробного ЗНО.

Внести свої відповіді до сервісу визначення результатів потрібно до 19 червня. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня.

Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО можна за посиланням.