У ДТЕК пояснили, що через посилення морозів та атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі відключення електроенергії почастішали.

Про це йдеться на офіційному каналі ДТЕК у Telegram.

Зокрема у компанії пояснили, що російські армійці продовжують атакувати об’єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії. Крім того, морози посилюються, і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі.

Ще однією причиною збільшення відключень світла є те, що після свят промислові підприємства повернулись до роботи, що теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що на новорічні свята енергетикам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак в останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.

Зараз енергетики утримують ситуацію в межах стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані “негарантовані години” (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій.

“У так званій “білій зоні” – світло має бути у всіх споживачів. Якщо у вас немає світла в білій зоні, будь ласка, оперативно повідомте нам про це. Ймовірно, у такому випадку в вашому будинку чи мікрорайоні сталася аварія. Ми все перевіримо та оперативно ліквідуємо наслідки аварії та якомога швидше повернемо світло”, – наголосили у ДТЕК.

Зазначимо, що станом на ранок 10 січня в Україні зросло споживання електроенергії. До всіх регіонів доведено ліміти споживання, які діятимуть цілодобово. В окремих областях через перевищення лімітів вже застосовано аварійні відключення.

В “Укренерго” зазначили, що через похолодання та сильний вітер станом на 10:00 в Україні зросло споживання електроенергії. Окрім цього, рівень споживання зріс через роботу бізнесу та промисловості, що є звичним для робочого дня. Як наслідок – дефіцит потужності електроенергії зріс навіть у нічні години.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.