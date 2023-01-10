Про це йдеться на офіційному каналі ДТЕК у Telegram.
Зокрема у компанії пояснили, що російські армійці продовжують атакувати об’єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії. Крім того, морози посилюються, і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі.
Ще однією причиною збільшення відключень світла є те, що після свят промислові підприємства повернулись до роботи, що теж призвело до збільшення споживання електроенергії.
У ДТЕК зазначили, що на новорічні свята енергетикам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак в останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.
Зараз енергетики утримують ситуацію в межах стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані “негарантовані години” (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій.
“У так званій “білій зоні” – світло має бути у всіх споживачів. Якщо у вас немає світла в білій зоні, будь ласка, оперативно повідомте нам про це. Ймовірно, у такому випадку в вашому будинку чи мікрорайоні сталася аварія. Ми все перевіримо та оперативно ліквідуємо наслідки аварії та якомога швидше повернемо світло”, – наголосили у ДТЕК.
Зазначимо, що станом на ранок 10 січня в Україні зросло споживання електроенергії. До всіх регіонів доведено ліміти споживання, які діятимуть цілодобово. В окремих областях через перевищення лімітів вже застосовано аварійні відключення.
В “Укренерго” зазначили, що через похолодання та сильний вітер станом на 10:00 в Україні зросло споживання електроенергії. Окрім цього, рівень споживання зріс через роботу бізнесу та промисловості, що є звичним для робочого дня. Як наслідок – дефіцит потужності електроенергії зріс навіть у нічні години.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.
- Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що погіршення ситуації в енергосистемі було цілком передбачуване: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах.
- За даними синоптиків у вівторок, 10 січня, низка областей України опиниться у полоні дощу та мокрого снігу.