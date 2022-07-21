Про це він повідомив у Facebook.
“Чудова бесіда з новим Послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Професійна, вдумлива, насичена та стратегічна. Такою, якою вона і має бути між справжніми друзями і союзниками”, – повідомив про зустріч Петро Порошенко.
Він наголосив, що Бріджит Брінк тепер о у складі великої команди тих, хто вболіває і щоденно бореться за нашу державу та протистоїть неспровокованому широкомасштабному вторгненню Росії. Пані Посол переконана: що демократична, суверенна та незалежна Україна належить до інтересів Сполучених Штатів.
З Бріджит Брінк Порошенко підняв питання допомоги українській армії та розповів про вклад партії “Європейська Солідарність”. Петра Порошенка вразила відданість Брінк у протидії російській агресії та у впровадженні демократичних реформ:
“Приємно, що говорили ми “однією мовою”. Битва України – більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ”.
- 14 липня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зустрілась з Митрополитом Епіфанієм у Митрополичому домі. У розмові, зокрема, обговорили теми вільного віросповідання та порушення прав віруючих на тимчасово окупованій території.
- Такж міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провели офіційну зустріч з пані послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів в Азово-Чорноморському регіоні, ймовірні сценарії розвитку й реагування.
- Раніше амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.