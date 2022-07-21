П'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і обговорив з нею низку гострих питань сьогодення.

Про це він повідомив у Facebook.

“Чудова бесіда з новим Послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Професійна, вдумлива, насичена та стратегічна. Такою, якою вона і має бути між справжніми друзями і союзниками”, – повідомив про зустріч Петро Порошенко.

Він наголосив, що Бріджит Брінк тепер о у складі великої команди тих, хто вболіває і щоденно бореться за нашу державу та протистоїть неспровокованому широкомасштабному вторгненню Росії. Пані Посол переконана: що демократична, суверенна та незалежна Україна належить до інтересів Сполучених Штатів.

З Бріджит Брінк Порошенко підняв питання допомоги українській армії та розповів про вклад партії “Європейська Солідарність”. Петра Порошенка вразила відданість Брінк у протидії російській агресії та у впровадженні демократичних реформ:

“Приємно, що говорили ми “однією мовою”. Битва України – більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ”.