Стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Він опублікував медичний висновок професора, директора клініки “Шаріте” Норберта Сутторпа. Саме в цій клініці лікується Кернес.

“Геннадій Кернес із Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – зазначається в повідомленні медиків.

Фукс наголосив, що публікує медвисновок, “щоб припинити чутки і плітки навколо стану здоров’я Геннадія Кернеса”.

Аналогічний документ опублікував у своїх Instagram stories Родіон Гайсинський – пасинок мера Харкова.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.