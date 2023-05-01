Нардепу, який входив до забороненої партії "ОПЗЖ", Олегу Волошину загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду. Нині він переховується на території Росії.

Про це повідомили пресслужби ДБР і СБУ.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді народного депутата Верховної ради України ІХ скликання. Обвинувальний акт стосовно нього направлено до суду за ​ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ​ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними слідства, Волошин протягом 2020-2021 років активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Зокрема він цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах РФ.

Олег Волошин публічно поширював проросійські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Він намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені у численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах. Ще нардеп виправдовував створення та діяльність терористичних організацій так званих “ЛДНР”.

Ще Волошина підозрюють у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Справу теж скеровано до суду.