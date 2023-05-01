Про це повідомили пресслужби ДБР і СБУ.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді народного депутата Верховної ради України ІХ скликання. Обвинувальний акт стосовно нього направлено до суду за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).
За даними слідства, Волошин протягом 2020-2021 років активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Зокрема він цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах РФ.
Олег Волошин публічно поширював проросійські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Він намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені у численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах. Ще нардеп виправдовував створення та діяльність терористичних організацій так званих “ЛДНР”.
Ще Волошина підозрюють у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Справу теж скеровано до суду.
Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин втік з України до РФ, де нині переховується.
- За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді народного депутата забороненої партії “ОПЗЖ” Олега Волошина вже надійшла до парламенту.
- На тлі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, Волошину оголосили про підозру у державній зраді. За матеріалами слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.
- Також у червні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа – За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.
- Вже у серпні 2022 року до Верховної Ради внесли проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів усіх колишніх нардепів з “Опозиційної Платформи – За Життя”.