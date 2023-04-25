Про це передали пресслужби Офісу Генпрокурора і Служби безпеки України.
Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими Марченко володіла через чотири офшорні компанії. Завод феросплавів входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Також запорізьке підприємство є монопольним виробником металевого мангану в Україні.
Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб. Надалі буде можливо передати їх на користь нашої держави.
У пресслужбі нагадали, що раніше майно Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн теж було арештовано. Серед цього корпоративні права на 2,6 млрд грн, об’єкти нерухомості, земельні ділянки і транспортні засоби. Також йшлося про іменні акції в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.
Досудове розслідування триває за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
- У квітні 2022 року Личаківський райсуд Львова заарештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата і “кума Путіна” Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, та його дружини, телеведучої Оксани Марченко.
- Також у квітні 2022 року у Києві та області працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України під час обшуків у дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко знайшли чимало коштовностей та вогнепальну зброю. Майно планують заарештувати.
- Минулого року у липні суд арештував додаткові активи підозрюваного у державній зраді народного депутата України 2-4 та 9-го (від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”) скликань Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
- Вже цього року у лютому Служба безпеки України викрила, що компанії телеведучої Оксани Марченко – яка є дружиною колишнього нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука – фінансували Росгвардію та МВД РФ. Їй повідомлено про підозру.
- 5 квітня цього року у Львівській області арештовано ще дві земельні ділянки, які належать Оксані Марченко – дружині екснардепа Віктора Медведчука.