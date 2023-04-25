Суд арештував корпоративні права дружини лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів". Суму активів оцінили в 1 млрд гривень.

Про це передали пресслужби Офісу Генпрокурора і Служби безпеки України.

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими Марченко володіла через чотири офшорні компанії. Завод феросплавів входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Також запорізьке підприємство є монопольним виробником металевого мангану в Україні.

Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб. Надалі буде можливо передати їх на користь нашої держави.

У пресслужбі нагадали, що раніше майно Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн теж було арештовано. Серед цього корпоративні права на 2,6 млрд грн, об’єкти нерухомості, земельні ділянки і транспортні засоби. Також йшлося про іменні акції в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.

Досудове розслідування триває за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України).