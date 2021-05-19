Про це, зокрема, повідомляють американські телеканали CNN та CBS.

Розслідування генеральної прокуратури Нью-Йорка щодо Trump Organization здійснюється з 2019 року й досі мало цивільний характер. Тепер же в ньому з’явилася кримінальна складова.

Прокуратура здійснюватиме розслідування в кримінальному порядку разом із окружним прокурором Мангеттена. Генеральний прокурор тепер зможе домагатися кримінального покарання в рамках розслідування.

“Ми поінформували Trump Organization про те, що наше розслідування щодо цієї організації більше не має виключно цивільний характер. Наразі ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization у кримінальному ключі разом із окружним прокурором Мангеттена”, – повідомив CNN Фаб’єн Леві, прес-секретар генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс.

Розслідування окружного прокурора Мангеттена зосереджено на можливих фінансових злочинах компанії Trump Organization. Її підозрюють у штучному завищенні вартості своїх активів з метою отримання кредитів, у можливому податковому та страховому шахрайстві, фальсифікації фінансових звітів.

Розгляд було розпочато після того, як колишній юрист Трампа – Майкл Коен заявив, що в Trump Organization вдавалися до подібної практики. За словами Коена, компанія завищувала вартість своїх активів для страхових компаній, що дозволяло кредитуватися на більш вигідних умовах і отримувати пільги при сплаті податку на нерухомість.

Офіс окружного прокурора Мангеттена Сайруса Вэнса вивчає мільйони сторінок документів, які включають податкові декларації Дональда Трампа.

Людина, знайома з перебігом розслідування, повідомила CNN, що до команди окружного прокурора приєдналися кілька слідчих із офісу генерального прокурора Нью-Йорка, які добре обізнані щодо Trump Organization.

Цивільне розслідування генпрокуратури Нью-Йорка стосувалося тих же можливих порушень Trump Organization. Компанію запідозрили в маніпуляції вартістю активів для забезпечення позик і отримання економічних та податкових пільг.

У рамках розслідування покази давали Ерік Трамп (син колишнього президента США, виконавчий віце-президент Trump Organization) та Аллен Вайссельберг (фінансовий директор компанії).

Сам Дональд Трамп називав розслідування генпрокурора Нью-Йорка “політично вмотивованим”.

Як зазначає агентство Reuters із посиланням на судові протоколи, обидва розслідування (генпрокуратури Нью-Йорка та окружного прокурора Мангеттена) від початку багато в чому співпадали.

Наприклад, обидва розслідування вивчають, як Trump Organization та її агенти оцінили вартість Seven Springs (маєтку площею 212 акрів, який Дональд Трамп придбав у 1995 році в окрузі Уестчестер, штат Нью-Йорк).

Серед інших об’єктів нерухомості, що перевіряються, – будинок на Волл-стріт, 40 в центрі Мангеттена, національний гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесі, а також Trump International Hotel і “Трамп Тауер” у Чикаго.