В Офісі Генерального прокурора відкрили кримінальні провадження за злочинами в умовах збройного конфлікту за показаннями звільнених українських полонених.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“Прокурори Департаменту нагляду в кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в своїх свідченнях раніше незаконно утримувані особи розповіли про тортури і жорстоке поводження з цивільним населенням з боку терористів “ДНР-ЛНР”.

“Обставини скоєння зареєстрованих злочинів та осіб, які їх вчинили, будуть встановлюватися в межах об’єднаної кримінальної справи за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій “ДНР” і “ДНР”, вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовими”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент вже було встановлено 160 місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу.