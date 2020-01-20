Про це повідомляє прес-служба відомства.
“Прокурори Департаменту нагляду в кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в своїх свідченнях раніше незаконно утримувані особи розповіли про тортури і жорстоке поводження з цивільним населенням з боку терористів “ДНР-ЛНР”.
“Обставини скоєння зареєстрованих злочинів та осіб, які їх вчинили, будуть встановлюватися в межах об’єднаної кримінальної справи за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій “ДНР” і “ДНР”, вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовими”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в даний момент вже було встановлено 160 місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.
- Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.