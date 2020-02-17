Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, правоохоронні органи окупованого півострова 15 лютого 2020 року в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом з судном їх відвезли в порт окупованого міста Керч.
Провадження відкрито за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 278 (викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна) КК України.
- Народний депутат від “Слуги народу” Павло Мельник опублікував імена українських рибалок, яких ФСБ Росії затримало в Азовському морі.
- 16 лютого так званий Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українців, затриманих ФСБ Росії в Азовському морі.