Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення в Азовському морі українського судна з чотирма людьми на борту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, правоохоронні органи окупованого півострова 15 лютого 2020 року в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом з судном їх відвезли в порт окупованого міста Керч.

Провадження відкрито за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 278 (викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна) КК України.