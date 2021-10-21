Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Прокуратура одного з округів Нью-Йорка просить надати для аналізу фінансові документи гольф-клубу, який розташовано в Вестчестері. Прокурора Мімі Рока цікавить, чи правдива інформація, яку гольф-клуб передавав місцевій владі стосовно податків та вартості нерухомості.

Питання у вартості гольф-клубу, зазначеної в документах. Чим більша цифра – тим більше гольф-клуб має заплатити місцевій владі. Тому прокурори хочуть зробити запит стосовно оцінки об’єкту нерухомості й порівняти отриману цифру з тією, яка записана в податкових звітах. Місто вже зробило свою оцінку, але документи не публікують, бо гольф-клуб відразу оскаржив отриману інформацію.

Чи звертає увагу прокурор на роль самого Трампа – невідомо.

В Trump Organization вже відреагували на повідомлення про початок розслідування. Там заявили, що будь-які звинувачення – “абсолютно неправдиві” та “неймовірно безглузді”. Керрі Лоуренс, юрист гольф-клубу, від коментарів відмовився.

Окрім цього, родинний бізнес Трампа став предметом іншого кримінального провадження. Прокурори округу Мангеттену вивчають інформацію про фінансові та податкові порушення Trump Organization.

Нове розслідування свідчить про посилення юридичного тиску на Трампа та членів його родини, залучених у роботу Trump Organization.

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Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.