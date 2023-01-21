Французьке відділення російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинило діяльність на тлі замороження його активів компанії.

Про це повідомляє французька телевізійна мережа BFMTV, посилаючись на заяву його директорки Ксенії Федорової.

“Після п’яти років зусиль влада добилася свого — закриття RT France. Головне управління скарбниці вирішило заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої роботи”, — сказала Федорова.

Транслювання телеканалу на території Євросоюзу заборонили ще з початку повномасштабної війни РФ проти України разом з іншими прокремлівськими інформаційними ресурсами.

Однак, RT France продовжував продукувати контент в Парижі та показувати його в Африці.

21 січня Москва пообіцяла “вжити заходів” у відповідь проти французьких ЗМІ у РФ.

Нагадаємо, що у Франції закриють місцеве бюро російського пропагандистського каналу Sputnik News. Він повністю спирався на виробництво контенту для RT. Компанія має близько 500 000 євро зобов’язань, зокрема соціальні та податкові борги, а спроби повернути їх державі поки що не мали успіху.