Про це повідомляє французька телевізійна мережа BFMTV, посилаючись на заяву його директорки Ксенії Федорової.

“Після п’яти років зусиль влада добилася свого — закриття RT France. Головне управління скарбниці вирішило заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої роботи”, — сказала Федорова.

Транслювання телеканалу на території Євросоюзу заборонили ще з початку повномасштабної війни РФ проти України разом з іншими прокремлівськими інформаційними ресурсами.

Однак, RT France продовжував продукувати контент в Парижі та показувати його в Африці.

21 січня Москва пообіцяла “вжити заходів” у відповідь проти французьких ЗМІ у РФ.

Нагадаємо, що у Франції закриють місцеве бюро російського пропагандистського каналу Sputnik News. Він повністю спирався на виробництво контенту для RT. Компанія має близько 500 000 євро зобов’язань, зокрема соціальні та податкові борги, а спроби повернути їх державі поки що не мали успіху.