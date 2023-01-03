У Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.

Про це мовиться у матеріалі Reuters.

У вересні на площі під шпилями-близнюками готичного собору Кельна зібралося близько 2000 протестувальників, щоб закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну, і укласти мир з Росією.

Ми повинні перестати бути васалами американців, — заявив тоді правий німецький політик Маркус Бейзіхт з імпровізованої сцени на кузові вантажівки. Незначний натовп аплодував і розмахував російськими та німецькими прапорами.

Збоку сцени стояв худий чоловік у камуфляжних штанях. За кілька метрів на сторожі стояв кремезний чоловік у темних окулярах. Організатори мітингу не відповідали на запитання. Більшість відмовилися говорити, коли до них підійшов репортер Reuters. Один із протестувальників намагався переконати міліціонера заарештувати журналіста як українського шпигуна.

Подібні зібрання є наслідком зв’язків між Німеччиною та Росією: у ФРН проживає кілька мільйонів російськомовних осіб — спадок радянських зв’язків із комуністичною Східною Німеччиною та десятиліття залежності Німеччини від російського газу.

Ставки високі: якщо Німеччина, найбільша економіка Європейського Союзу, відвернеться від Києва, європейська єдність щодо війни розпадеться.

Агентство Reuters встановило особи ключових фігур, які були залучені до просування промосковської позиції в Німеччині з початку війни, включно з двома чоловіками, які кружляли біля сцени в Кельні.

Худий чоловік — колишній російський офіцер ВПС Ростислав Теслюк, проте десять років тому він змінив ім’я на Макс Шлунд після того, як оселився в Німеччині. Останніми місяцями він їздив на контрольований Росією схід України. Нещодавно російська державна установа оплатила йому квиток на літак до Москви на конференцію, де президент РФ Володимир Путін був основним доповідачем. Агентство “Россотрудничество” перебуває під санкціями ЄС за керування мережею “агентів впливу”, які поширюють наративи Кремля.

Кремезний сусід Шлунда біля сцени, чоловік, на ім’я Андрій Харьковський, присягає на вірність так званому козацькому товариству, яке підтримує військовий похід Москви на Україну. Шлунд і Харковський не відповіли на детальні запитання для цієї статті. В обміні повідомленнями в WhatsApp Шлунд написав: “Відвали!” і “Слава России!”.

Reuters виявив, що деякі з найгучніших агітаторів за зміни політики Німеччини мають два обличчя. Деякі використовують псевдоніми та мають нерозголошені зв’язки з Росією та російськими організаціями, які перебувають під міжнародними санкціями, або з ультраправими організаціями.

Влада Німеччини пов’язала одного з людей, ідентифікованих Reuters, з ультраправою ідеологією. У грудні поліція звинуватила деяких її прихильників у змові з метою повалення державного ладу. Він керує німецькомовним каналом у соціальних мережах під назвою “Putin Fan Club” і, як відлуння передбачуваної змови, на початку минулого року закликав у соціальних мережах до штурму німецького парламенту.

Інший – керівник берлінської будівельної компанії, який раніше був офіцером російської військової розвідки. Він знайомий з одним із трьох росіян, нещодавно засуджених голландським судом за допомогу в постачанні ракети, яка збила малайзійський пасажирський літак над Україною в 2014 році.

Третій чоловік – мотоцикліст, який розміщує в Інтернеті повідомлення про “звірства, скоєні українською армією”, і збирав гроші для банди російських байкерів, яка перебуває під санкціями США та ЄС за підтримку війни Путіна.

Наразі Німеччина виділила понад 1 мільярд євро на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам, а також на військову техніку, зокрема передові системи ППО. Більшість німців все ще підтримує Україну, але після різкого зростання вартості енергоносіїв опитування показують, що кількість зацікавлених у розширенні військової підтримки зменшується.

Публічним обличчям кельнського протесту стала партнерка Шлунда Олена Колбаснікова, родом з України, а зараз проживає в Німеччині. Вона очолила натовп, скандуючи “Мир. Свобода. Самовизначення!” німецькою з легким акцентом. Використовуючи листівки та соціальні мережі, вона та Шлунд організували демонстрацію та низку інших проросійських заходів.

Минулого року Колбаснікова набула певної популярності після того, як заявила, що її звільнили з роботи медсестри через “русофобію”. У натовпі її роль інша: вона не підтримує вторгнення Росії, а натомість зосереджується на впливі конфлікту на німців, які стурбовані зростанням рахунків за опалення.

Влітку Шлунд і Колбаснікова розіслали повідомлення у соцмережі з запрошенням “однодумців” на “день музики, їжі та спорту” у Дюссельдорфі. Місце проведення було прикрашене прапорами чеченського лідера Рамзана Кадирова. Згодом один з чеченських міністрів Ахмед Дудаєв висловив подяку пропагандистам.

Вони також їздили на тимчасово окуповані території Донбасу з “гумвантажами”.

Пара відмовилася відповідати на детальні запитання. В обміні повідомленнями в WhatsApp Шлунд написав репортеру Reuters: “Для тебе, дурна корова, буде краще, якщо ти будеш триматися якомога далі від мого поля зору”.

Кремезний чоловік біля сцени в Кельні, Харковський, родом із Томської області Сибіру. Зараз він живе в Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і керує невеликим автотранспортним бізнесом. Він є членом прокремлівського так званого союзу козаків Росії та зарубіжжя, що підтримує війну проти України.

Окрім цього, на проросійських заходах був помічений російсько-німецький бізнесмен Олег Єрьоменко, який стверджував, що українську молодь вчать ненавидіти Росію. Серед клієнтів будівельної компанії Єрьоменко – Російська православна церква в Берліні.

На фотографії, датованій 2016 роком, Єрьоменко позує поруч з Ігорем Гіркіним, колишнім офіцером російської розвідки, нещодавно заочно засудженим судом Нідерландів за причетність до збиття малайзійського авіалайнера MH17 над Україною.

Єрьоменко підтвердив Reuters, що працював на російську військову розвідку ГРУ.

Деякі проросійські активісти поширюють меседж Кремля серед німецькомовної громадськості в Інтернеті.

Аналіз Reuters німецькомовних каналів Telegram виявив щонайменше 27 каналів, які постійно повторно публікують прокремлівські повідомлення загальною аудиторією приблизно в 1,5 мільйона підписників.

Зокрема проросійські наративи просуває адміністратор німецькомовного телеграм-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Зейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність “Альтернативі для Німеччини”.

Зейвальд підтвердив свою роль у фан-клубі Путіна, але відмовився дати інтерв’ю, сказавши, що не спілкується зі ЗМІ через “русофобію” в Європі.

Також на мітингу в Кельні Reuters ідентифікувало мотоцикліста зі східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою “Німецько-російські душі”. Група Ріделя співпрацює з організацією під назвою “Патриоти новороссии”.

Зауважимо, раніше Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікувало, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.