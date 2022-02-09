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Прорив у ядерному синтезі: великий крок до безмежного джерела чистої енергії

Європейські дослідники з консорціуму EUROfusion, використовуючи JET, зробили значний прорив у розробці практичного ядерного синтезу – енергетичного процесу, що відбувається усередині зірок. У лабораторії побили світовий рекорд за кількістю енергії, отриманої шляхом стискання двох форм водню.

Четвер, 10 лютого 2022, 01:23
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Джерело: JET

Про це повідомляє пресслужба EUROfusion.

59 мегаджоулів тривалої термоядерної енергії вивільнили вчені та інженери за 5 секунд (11 МВт потужності), використовуючи Joint European Torus (JET). Це вдвічі більше, ніж вдалося отримати під час аналогічного експерименту у 1997 році.

Отриманої енергії достатньо лише для того, аби закип’ятити близько 60 чайників води. Натомість важливість результату підтверджує вибір конструкції для великого термоядерного реактора – ITER, більшої та досконалішої версії JET, що наразі будується на півдні Франції.

Міжнародний експериментальний термоядерний реактор, у створенні якого беруть участь США, Китай, Індія, Японія, Південна Корея та країни ЄС, має продемонструвати науково-технічну доцільність термоядерної енергії. Вчені мають намір довести, що він стане важливим доказом того, що ядерний синтез може стати надійним джерелом енергії у найближчому майбутньому.

Оскільки посилюється тиск, спрямований на подолання наслідків зміни клімату шляхом декарбонізації виробництва енергії, успішний прорив є великим кроком вперед у дорожній карті ядерного синтезу як безпечного, ефективного, низьковуглецевого засобу подолання глобальної енергетичної кризи.

Довідка. Ядерний синтез – процес, котрий живить зірки, як наше Сонце, обіцяє майже безмежне джерело зеленої електроенергії на довгострокову перспективу, використовуючи мінімальну кількість палива, яке можна отримати з недорогих матеріалів. Процес ядерного синтезу об’єднує атоми легких елементів, таких як водень, при високих температурах, утворюючи гелій і вивільняючи величезну енергію у вигляді тепла.

JET — найбільший діючий експериментальний токамак для дослідження процесів керованого термоядерного синтезу з утриманням плазми магнітним полем. Токамак – установка для магнітного утримання плазми. Пристрій призначено для здійснення реакції термоядерного синтезу в високотемпературній плазмі у квазістаціонарному режимі, водночас плазма утворюється в тороїдальній камері і її стабілізує магнітне поле.
Токамак за своїм принципом є електрофізичною установкою, основним призначенням якого є формування плазми (тобто розігрів газу до 100 млн градусів), досягнення її високої густини та досягнення її тривалого збереження в чітко визначеному об’ємі. Це дозволить здійснити термоядерну реакцію синтезу ядер гелію з вихідної сировини, ізотопів водню (дейтерію і тритію). Під час реакції повинна виділитись енергія, що значно перевищує енергію, витрачену на формування плазми.

EUROfusion – консорціум національних дослідницьких інститутів у галузі синтезу, розташованих у Європейському Союзі, Швейцарії та Україні. Він був створений у 2014 році як наступник Європейської угоди про розвиток Fusion як головної організації європейських дослідних лабораторій Fusion.

Теги: EUROfusion, JET, вчені, науковці, прорив, рекорд, чиста енергія, ядерний синтез, прорыв

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