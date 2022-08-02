Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.
За її словами, “логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають”.
У квітні The Washington Post повідомляло з посиланням на джерела, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена визнати РФ країною-спонсоркою тероризму. Такий потенційний крок Вашингтона видання називало “одною з найпотужніших санкцій в арсеналі США”.
Наприкінці липня із таким закликом виступив Сенат Конгресу США, який прийняв не обов’язкову до виконання резолюцію. Сенатори попросили держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити РФ державою-спонсоркою тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели “до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок та дітей”. Водночас за даними газети The New York Times, Блінкен чинить опір такому рішенню.
Оголосити країну спонсором тероризму Держдеп може у разі, якщо держава “неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму”, йдеться в інформаційному бюлетені Держдепартаменту. Включення до списку дозволяє Білому дому, зокрема, заморожувати активи цих держав, а також накладати санкції на треті країни, які підтримують з ними економічні відносини. Подібний статус США надали чотирьом країнам: Північній Кореї, Кубі, Ірану та Сирії.
- Нагадаємо, у Нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин підтримав резолюцію з закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.
- Також Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.