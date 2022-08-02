У міністерстві закордонних справ РФ допустили розрив дипломатичних відносин із США у разі оголошення Вашингтоном РФ країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової.

За її словами, “логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають”.

У квітні The Washington Post повідомляло з посиланням на джерела, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена визнати РФ країною-спонсоркою тероризму. Такий потенційний крок Вашингтона видання називало “одною з найпотужніших санкцій в арсеналі США”.

Наприкінці липня із таким закликом виступив Сенат Конгресу США, який прийняв не обов’язкову до виконання резолюцію. Сенатори попросили держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити РФ державою-спонсоркою тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели “до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок та дітей”. Водночас за даними газети The New York Times, Блінкен чинить опір такому рішенню.

Оголосити країну спонсором тероризму Держдеп може у разі, якщо держава “неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму”, йдеться в інформаційному бюлетені Держдепартаменту. Включення до списку дозволяє Білому дому, зокрема, заморожувати активи цих держав, а також накладати санкції на треті країни, які підтримують з ними економічні відносини. Подібний статус США надали чотирьом країнам: Північній Кореї, Кубі, Ірану та Сирії.