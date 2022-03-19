Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до політиків з проханням утриматися від коментарів, у яких йдеться про "здачу" українських міст. Залужний переконаний, що такі вислови ображають захисників України.

Відповідну заяву головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробив у Facebook.

Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах та поширюють інформацію про “зраду”, про те, що мовляв ворог без проблем захопив якісь міста та про те, що “готується здача країни”. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такими безвідповідальними заявами ці політики ображають українських воїнів, які боронять країну від окупантів:

Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Нині триває 24-та доба опору повномасштабному вторгненню. Цей опір став можливим завдяки національній єдності, підготовці та мотивації українських військових, наголосив головнокомандувач ЗСУ. “Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми “експертними оцінками”. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти”, — додав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ зауважив, що зараз кожен має займатися своєю справою: військові захищають Україну, а решта населення мусить дбати про її розвиток. Також Залужний закликав всіх охочих долучатися до лав Збройних сил України.