Прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля звинуватили у плагіаті. Його дисертація 1999 року виявилася на 96% скопійованою без посилання на джерела.

Про це повідомляє місцеве видання Reporter.

Прем’єр Люксембургу у 1999 році написав дослідження з публічного права та політології. Це була дипломна робота з підвищення кваліфікації, яка наразі прирівнюється до магістерського ступеня, але на той час розцінювалась, як остання сходинка перед отриманням наукового ступеня доктора наук.

Його робота “Можливі реформи методів голосування на виборах до Європарламенту” охоплює 56 сторінок, де лише на двох не знайшли ознак плагіату. Понад 96% праці — плагіат.

Беттель скопіював інформацію з чотирьох вебсайтів, двох книг та однієї газетної статті, з чого сформував готовий текст.

Головною тезою дослідження є можливі виборчі системи для обрання депутатів Європарламенту. Інформацію про це Беттель скопіював з головної сторінки того самого Європарламенту. Загалом назбиралося 20 таких сторінок у його праці — це більш як третина всієї роботи.

Примітно, що на сайті Європарламенту було попередження щодо захищеності авторським правом всієї інформації. Але прем’єр Люксембургу знехтував цим та не зазначив джерело у своєму дослідженні.

Ще дев’ять сторінок тексту він скопіював зі звіту колишнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастассопулоса.

Плагіат засвідчили кілька незалежних експертів. Один з них – французький політолог, співробітник наукового журналу “Sciences Po” Ніколя Согер.

Ксав’є Беттель визнав, що “робота могла бути написана краще”.