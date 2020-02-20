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Протестуючі виступають проти секретності влади, а не евакуйованих з Китаю, – медіаексперт

Протестуючі в Нових Санжарах не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, як їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб.

Четвер, 20 лютого 2020, 22:21

Про це заявила медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

“Лише сьогодні вранці нацгвардійці за допомогою БТРів відтіснили машини мешканців, які заблокували дорогу, витягнули з натовпу кількох людей і побили їх. Тим самим розблокували дорогу для автобусів, які завезли якесь спеціальне обладнання до санаторію. А вчора вдень, за інформацією від мешканців, виписали відпочивальників та перевезли до Миргорода, а працівників санаторію змусили вимкнути телефони та робити генеральне прибирання закладу”, – пояснила Земляна.

За її словами, кожна нова інформація обростала новими “фактами” і чутками.

“На сьогоднішній день у жителів селища і району немає інформації про те, як буде працювати санаторій, які заходи безпеки вжиті для забезпечення життя і здоров’я працівників, що робити людям, які живуть поруч з санаторієм, які заходи безпеки повинні застосовувати жителі селища, як довго там будуть евакуйовані і ще безліч і безліч питань, на які ніхто не намагається дати відповідь”, – заявила медіаексперт.

Земляна зазначила, що комусь дуже вигідно поширювати меседж, що люди проти своїх же людей, і люди, які протестують якісь не такі й дикі.

“Від своїх односельчан особисто і комунікуючи в групах в соцмережах, я не бачу протесту проти людей. Протест швидше проти бездарних і безглуздих спроб влади “все повирішувати” і повний ігнор місцевого населення. Як медіаекспертка я б рекомендувала владі починати комунікацію за кілька днів до події , що дозволить людям звикнути до інформації і обміркувати її, а не емоційно реагувати. Також потрібно давати повну інформацію про заходи безпеки для жителів і поради, як уберегтися від зараження. А коли емоції жителів уже зашкалюють потрібно виходити до них і говорити і відповідати на питання, поки вони не закінчаться”, – підкреслила вона.

  • Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
  • У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.
Теги: коронавірус, Полтавская область, эвакуация

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