Протестуючі виступають проти секретності влади, а не евакуйованих з Китаю, – медіаексперт

Протестуючі в Нових Санжарах не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, як їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб.

Про це заявила медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

“Лише сьогодні вранці нацгвардійці за допомогою БТРів відтіснили машини мешканців, які заблокували дорогу, витягнули з натовпу кількох людей і побили їх. Тим самим розблокували дорогу для автобусів, які завезли якесь спеціальне обладнання до санаторію. А вчора вдень, за інформацією від мешканців, виписали відпочивальників та перевезли до Миргорода, а працівників санаторію змусили вимкнути телефони та робити генеральне прибирання закладу”, – пояснила Земляна.

За її словами, кожна нова інформація обростала новими “фактами” і чутками.

“На сьогоднішній день у жителів селища і району немає інформації про те, як буде працювати санаторій, які заходи безпеки вжиті для забезпечення життя і здоров’я працівників, що робити людям, які живуть поруч з санаторієм, які заходи безпеки повинні застосовувати жителі селища, як довго там будуть евакуйовані і ще безліч і безліч питань, на які ніхто не намагається дати відповідь”, – заявила медіаексперт.

Земляна зазначила, що комусь дуже вигідно поширювати меседж, що люди проти своїх же людей, і люди, які протестують якісь не такі й дикі.

“Від своїх односельчан особисто і комунікуючи в групах в соцмережах, я не бачу протесту проти людей. Протест швидше проти бездарних і безглуздих спроб влади “все повирішувати” і повний ігнор місцевого населення. Як медіаекспертка я б рекомендувала владі починати комунікацію за кілька днів до події , що дозволить людям звикнути до інформації і обміркувати її, а не емоційно реагувати. Також потрібно давати повну інформацію про заходи безпеки для жителів і поради, як уберегтися від зараження. А коли емоції жителів уже зашкалюють потрібно виходити до них і говорити і відповідати на питання, поки вони не закінчаться”, – підкреслила вона.