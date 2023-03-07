7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Про це передає “Ехо Кавказу”.

Водночас правоохоронці не дають учасникам акції нагоди підійти до входу. На вулиці, що прилягає до парламенту, розмістили спецназ, вони перекрили територію та не дають учасникам акції пройти до одного з входів парламенту.

Учасники акції скандують: “росіяни”, “раби”.

Журналісти повідомляють, що проти учасників акції, ймовірно, перцевий спрей.

З’являються повідомлення, що почнеться розгін акції. Спецназ перекрив усі підступи до законодавчого органу. Протест зосереджується на проспекті Руставелі.

Згодом проти учасників спецпризначенці застосували водомет.

МВС звуковим сигналом попереджав учасників акції, щоб ті залишили прилеглу територію. Протестувальники не розходяться.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. “За” проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.