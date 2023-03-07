Про це передає “Ехо Кавказу”.
Водночас правоохоронці не дають учасникам акції нагоди підійти до входу. На вулиці, що прилягає до парламенту, розмістили спецназ, вони перекрили територію та не дають учасникам акції пройти до одного з входів парламенту.
Учасники акції скандують: “росіяни”, “раби”.
Журналісти повідомляють, що проти учасників акції, ймовірно, перцевий спрей.
З’являються повідомлення, що почнеться розгін акції. Спецназ перекрив усі підступи до законодавчого органу. Протест зосереджується на проспекті Руставелі.
Згодом проти учасників спецпризначенці застосували водомет.
МВС звуковим сигналом попереджав учасників акції, щоб ті залишили прилеглу територію. Протестувальники не розходяться.
7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. “За” проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.
У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.
- У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ ніби прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.
- Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що допускає перегляд безвізового режиму з РФ на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну.
- В Україні закликали владу Грузії передати Україні колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, припинивши зводити з ним політичні рахунки.