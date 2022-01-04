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Протести у Казахстані: півтори сотні затриманих та запровадження НС

У колишній столиці та найбільшому місті Казахстану Алмати поліція затримала близько 150 учасників акцій протесту. Люди вимагають зниження цін на газ та виходу з політики експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Середа, 5 січня 2022, 01:15

Про це повідомляє Радио Азаттык.

Понад сто осіб було затримано на місці акції ініціативної групи зі створення Демократичної партії Казахстану.

“Учасники виступали за покращення соціального становища населення та заявили про підтримку протестів у Мангістауській області, які з 2 січня вимагають зниження цін на газ. Через деякий час поліція почала затримувати учасників мітингу та кидати їх в автозаки”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, десятки членів руху “Oyan, Qazaqstan” (Прокинься, Казахстане!) в той самий час проводили акцію з аналогічними закликами поблизу Парку першого президента. Присутні також висловили підтримку протестувальникам.

Очевидці зазначають, що поліція блокувала шлях учасникам ходи, проте затримувала лише чоловіків. Затриманих доправили до відділків поліції у двох районах міста.

Наразі повідомляється, що до міста увійшла колона військової техніки казахстанської армії, при цьому, проти протестувальників застосували гумові кулі.

Як повідомляє пресслужба уряду Казахстану, президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.

У зв’язку із запровадженням НС на час його дії вводяться обмеження:

– комендантська година з 23:00 до 7:00;
– охорона громадського порядку, особливо важливих державних та стратегічних об’єктів;
– обмеження на свободу пересування, зокрема транспортних засобів;
– перевірка документів, особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів;
– обмежується в’їзд у місто Алмати та Мангістауську область, а також виїзд з них;
– забороняється організація та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
– забороняються страйки;
– забороняється продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, встановлюється особливий режим обігу ліків, наркотиків та алкоголю;
– забезпечується тимчасове вилучення у фізичних та юридичних осіб зброї та боєприпасів.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом. Вони вигукували гасло “Старий, йди!” із закликом до Назарбаєва піти з політики.
    Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.
  • 23 грудня сенат Казахстану ухвалив поправки до Кримінального кодексу, що повністю забороняють смертну кару як покарання за злочини. Поправками вилучається страта з усіх статей Кримінального кодексу країни.
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Теги: газовий майдан, політика Назарбаєва, протести у Казахстані, Казахстан

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