З 16 по 25 липня 2022 року, протягом перших 10 днів дії нових вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" до омбудсмена надійшла рекордна кількість повідомлень громадян про порушення мовного Закону — 502.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

59% звернень стосувалися інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів (частина шоста статті 27, стаття 30), 20% — інтернет-представництва суб’єктів, що не обслуговують споживачів (частина шоста статті 27), 9% — безпосереднє обслуговування споживачів (стаття 30), 7% — діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 9, 12), 5% — інше.

Варто зауважити, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень частини шостої статті 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року, і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами. Аналіз повідомлень показав: Чимала кількість звернень з різних куточків України вказує на високу обізнаність суспільства про нові норми Закону.

Значна частина інтернет-ресурсів, на які скаржаться громадяни, в перші ж дні дії нових норм приводять свою діяльність у відповідність із Законом.

Кожне друге звернення стосується вимоги щодо завантаження українськомовної версії за замовчуванням.