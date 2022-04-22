Про це повідомили в Харківській ОВА.
Відомо, що російські військові завдавати ударів з артилерії, РСЗВ і мінометів. Унаслідок обстрілів постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ.
Водночас тривали обстріли у Чугуївському районі та Барвінковому на Ізюмщині. Загалом в області постраждали 19 мирних мешканців: 7 — у Харкові, 2 особи загинули.
У Харківській ОВА вкотре закликали усіх мешканців області бути уважними й обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.
- Раніше у Великобурлуцькому районі Харківської області російські військові заблокували окуповані населені пункти. Евакуація мирного населення можлива лише на територію РФ, а волонтерів не допускають до ізольованих міст.
- Також американський режисер Кері Фукунага, який перебував у Харкові разом із благодійною організацією “World Central Kitchen”, опублікував світлину наслідків обстрілів міста російськими військами.
- 17 квітня російські війська обстріляли центр міста Харкова. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, що вкотре показує слабкість і відчай ворожої армії.