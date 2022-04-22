Сьогодні, 22 квітня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова та області 56 разів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Відомо, що російські військові завдавати ударів з артилерії, РСЗВ і мінометів. Унаслідок обстрілів постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ.

Водночас тривали обстріли у Чугуївському районі та Барвінковому на Ізюмщині. Загалом в області постраждали 19 мирних мешканців: 7 — у Харкові, 2 особи загинули.

У Харківській ОВА вкотре закликали усіх мешканців області бути уважними й обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.