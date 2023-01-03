Минулої доби під російським вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ворог обстрілював міста Куп’янськ та Вовчанськ, села Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, а також Першотравневе.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння. Крім того, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли — у Дворічній та у Вовчанську.

“На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав”, — додав Синєгубов.

Водночас триває гуманітарне розмінування. За добу, запевнив голова ОВА, знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

“На лінії зіткнення Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам та завдавати їм відчутних втрат”, — йдеться в повідомленні.