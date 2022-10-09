Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2486 (+14) од;

бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од;

артилерійських систем – 1477 (+18) од;

РСЗВ – 348 (+3) од;

засоби ППО ‒ 180 (+0) од;

літаків – 266 (+0) од;

гелікоптерів – 235 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);

крилаті ракети ‒ 247 (+1);

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од;

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Фото: Генштаб