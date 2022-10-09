Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2486 (+14) од;
бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од;
артилерійських систем – 1477 (+18) од;
РСЗВ – 348 (+3) од;
засоби ППО ‒ 180 (+0) од;
літаків – 266 (+0) од;
гелікоптерів – 235 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7);
крилаті ракети ‒ 247 (+1);
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од;
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
- Розпочалася двісті двадцять восьма доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. У Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.
- Сьогодні близько 3 ночі Росія скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- У Європейському Союзі заявили, що “рішуче засуджують” та ніколи не визнають указ президента РФпро незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції, вимагаючи посилити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на об’єкті.
- У Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.