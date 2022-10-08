У Європейському Союзі заявив, що "рішуче засуджують" та ніколи не визнають указ президента РФ про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції, вимагаючи посилити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на об’єкті.

Таку заяву опублікувала пресслужба зовнішньополітичного відомства ЄС.

Водночас європейці вимагають, аби РФ повністю вивела свої війська та обладнання з території ЗАЕС та передала її під контроль законного власника — України.

Також у Євросоюзі підтримують ідею гендиректора МАГАТЕ негайно створити охоронну зону ядерної безпеки на території ЗАЕС. Проте наголошують, що вона повинна бути створена без шкоди для суверенітету та територіальної цілісності України.

ДОВІДКА: Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав так званий “указ” нібито про створення підприємства “Запорізька АЕС” Відповідно до “указу”, ЗАЕС тепер федеральне державне унітарне підприємство “Запорізька атомна електростанція”, засноване на праві господарського видання.

“На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року… Створити федеральне державне унітарне підприємство “Запорізька атомна електростанція” (місто Москва), засноване на праві господарського відання”, — йдеться в тексті псевдодокумента.