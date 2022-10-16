16 жовтня на півдні протиповітряна оборона знищила 11 дронів-камікадзе Shahed-136, водночас 9 з них – за годину.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

На півдні України росіяни знову атакували дронами Shahed-136.

“І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування “Південь” та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України”, – йдеться у повідомленні.

Так, лише протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 одиниць Shahed-136.

Окрім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному дрону знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радару.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.