Про це повідомляє видання Space.com.
Це були перші повноцінні льотні випробування повнорозмірного (висотою 50 метрів) прототипу корабля Starship SN8 (восьмий серійний випробувальний апарат).
Згідно з планом, прототип космічного корабля повинен був піднятися на висоту близько 12,5 кілометрів, виконати кілька складних повітряних маневрів, а потім приземлитися на стартовий майданчик.
Запуск відбувся з території споруджуваного приватного космодрому SpaceX у населеному пункті Бока-Чіка неподалік від міста Браунсвілл (штат Техас) близько 00:40 за київським часом.
Оснащений трьома метан-кисневими двигунами Raptor, прототип корабля пройшов всі етапи: вийшов на заплановану висоту, відключив двигуни і почав керований спуск у горизонтальному положенні. Потім за допомогою аеродинамічних рулів Starship прийняв вертикальне положення для посадки, однак, торкнувшись поверхні, вибухнув (через 6 хвилин і 42 секунди після старту).
Як пояснили в компанії SpaceX, на заключному етапі Starship SN8 підвело те, що тиск у баках виявився недостатнім для нормальної роботи двигунів. Через це прототип не встиг сповільнитися для м’якої посадки, і при ударі на великій швидкості пролунав вибух.
Під час випробувань на майданчику нікого не було, тому ніхто не постраждав.
Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX
— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020
Watch Starship high-altitude test live → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/sEMe4firi6
— SpaceX (@SpaceX) December 9, 2020
Голова SpaceX Ілон Маск визнав успішними випробування, незважаючи на вибух. Він зазначив, що завдяки тестовому польоту вдалося отримати “всі необхідні дані”.
“Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення!.. Спасибі південному Техасу за підтримку! Це наші ворота на Марс. Марс, ми йдемо!” – зазначив Маск у своєму Twitter.
Варто зазначити, що у SpaceX вже готовий поліпшений прототип SN9, а на підході ще більш досконалий SN10.
Starship – це пілотований космічний корабель нового покоління, що розробляється приватною американською компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Він зможе перевозити до 100 людей.
Starship розрахований на виведення на низьку орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.
У рамках проєкту SpaceX також розробляє надважку ракету-носій Super Heavy для запуску корабля на низьку навколоземну орбіту та “танкер” для дозаправки Starship на орбіті для місій у дальній космос.
- У серпні 2020 року Starship SN5 (п’ятий серійний випробувальний апарат) з двигуном Raptor здійснив перший політ на 150 метрів. Попередні чотири прототипи руйнувалися на більш ранніх етапах випробувань. У вересні Starship SN6 знову піднявся на висоту 150 метрів.
- 8 грудня компанія SpaceX на останній секунді перервала тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship.