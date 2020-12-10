Заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX здійснила тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship. Він злетів на необхідну висоту, але вибухнув під час посадки.

Про це повідомляє видання Space.com.

Це були перші повноцінні льотні випробування повнорозмірного (висотою 50 метрів) прототипу корабля Starship SN8 (восьмий серійний випробувальний апарат).

Згідно з планом, прототип космічного корабля повинен був піднятися на висоту близько 12,5 кілометрів, виконати кілька складних повітряних маневрів, а потім приземлитися на стартовий майданчик.

Запуск відбувся з території споруджуваного приватного космодрому SpaceX у населеному пункті Бока-Чіка неподалік від міста Браунсвілл (штат Техас) близько 00:40 за київським часом.

Оснащений трьома метан-кисневими двигунами Raptor, прототип корабля пройшов всі етапи: вийшов на заплановану висоту, відключив двигуни і почав керований спуск у горизонтальному положенні. Потім за допомогою аеродинамічних рулів Starship прийняв вертикальне положення для посадки, однак, торкнувшись поверхні, вибухнув (через 6 хвилин і 42 секунди після старту).

Як пояснили в компанії SpaceX, на заключному етапі Starship SN8 підвело те, що тиск у баках виявився недостатнім для нормальної роботи двигунів. Через це прототип не встиг сповільнитися для м’якої посадки, і при ударі на великій швидкості пролунав вибух.

Під час випробувань на майданчику нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Голова SpaceX Ілон Маск визнав успішними випробування, незважаючи на вибух. Він зазначив, що завдяки тестовому польоту вдалося отримати “всі необхідні дані”.

“Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення!.. Спасибі південному Техасу за підтримку! Це наші ворота на Марс. Марс, ми йдемо!” – зазначив Маск у своєму Twitter.

Варто зазначити, що у SpaceX вже готовий поліпшений прототип SN9, а на підході ще більш досконалий SN10.

Starship – це пілотований космічний корабель нового покоління, що розробляється приватною американською компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Він зможе перевозити до 100 людей.

Starship розрахований на виведення на низьку орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.

У рамках проєкту SpaceX також розробляє надважку ракету-носій Super Heavy для запуску корабля на низьку навколоземну орбіту та “танкер” для дозаправки Starship на орбіті для місій у дальній космос.