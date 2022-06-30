Про це повідомляє BBC.

На пресконференції на саміті НАТО в Мадриді Джонсон заявив, що якщо хтось хоче отримати докази “дивовижної здатності українців давати відсіч”, щоб подолати труднощі та опиратися росіянам, тоді їм варто подивитися на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися.

За його словами, зрештою, президент РФ Володимир Путін виявиться неспроможним утримати країну, яка не погоджується з його правлінням.

Слід зауважити, що росіяни, які раніше окупували острів Зміїний заявили, що 30 червня 2022 року як “крок доброї волі” російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був.