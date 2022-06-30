Про це повідомляє BBC.
На пресконференції на саміті НАТО в Мадриді Джонсон заявив, що якщо хтось хоче отримати докази “дивовижної здатності українців давати відсіч”, щоб подолати труднощі та опиратися росіянам, тоді їм варто подивитися на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися.
За його словами, зрештою, президент РФ Володимир Путін виявиться неспроможним утримати країну, яка не погоджується з його правлінням.
Слід зауважити, що росіяни, які раніше окупували острів Зміїний заявили, що 30 червня 2022 року як “крок доброї волі” російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був.
- Нагадаємо, що відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України (ЗСУ) вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого війська РФ залишили цю територію.
- Також протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. У такий спосіб, кілька днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів.
- Унаслідок цього уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1″. Зокрема, 22 червня, через удар ЗСУ по острову Зміїний знищено щонайменше декілька одиниць ворожої військової техніки.