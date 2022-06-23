З ініціативи Державного бюро розслідувань провідні криптовалютні біржі заблокували облікові записи росіян, які обходили санкції.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для уникнення санкцій, які Захід впровадив проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України.

Було виявлено, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з РФ та республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч санкціям.

Зокрема це здійснювалося й через певні українські вебсайти. У такий спосіб відбувалося фінансування підривної діяльності проти України.

Державне бюро розслідувань передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які звернулись до світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

Криптовалютні біржі вже заблокували облікові записи, на які вказала українська сторона.