Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для уникнення санкцій, які Захід впровадив проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України.
Було виявлено, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з РФ та республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч санкціям.
Зокрема це здійснювалося й через певні українські вебсайти. У такий спосіб відбувалося фінансування підривної діяльності проти України.
Державне бюро розслідувань передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які звернулись до світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.
Криптовалютні біржі вже заблокували облікові записи, на які вказала українська сторона.
- Уряд Великої Британії заборонив постачання до РФ товарів та технологій, які можна використати у хімічній та біологічній зброї, а також товарів, які використовують у нафтопереробній, морській та авіаційній галузях.
- Супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.
- Згідно з опитуванням Європейського парламенту, 80% мешканців країн-членів Європейського Союзу підтримують економічні санкції проти Росії.