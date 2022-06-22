Про це повідомляє Reuters.
Опитування показало, що лише кожен десятий респондент сприймає Росію позитивно в порівнянні з кожним третім у 2018 році.
Також зазначається, що 80% підтримують економічні санкції проти Росії та спільну політику безпеки й оборони.
Як пише Reuters, європейські міністри та дипломати очікують, що Україна стане офіційним кандидатом на членство в ЄС у четвер, “хоча Києву, ймовірно, знадобляться роки, щоб стати членом”.
В опитуванні в період з квітня по травень взяли участь майже 27 000 людей у 27 країнах-членкинях ЄС.
- Нагадаємо, що представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.
- Варто зазначити, що всі 27 країн-членів Європейського Союзу готові офіційно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС не пізніше цього тижня.
- Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Опісля президент України Володимир Зеленський прокоментував висновок Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидатки.
- Також Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.