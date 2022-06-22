Згідно з опитуванням Європейського парламенту, 80% мешканців країн-членів Європейського Союзу підтримують економічні санкції проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування показало, що лише кожен десятий респондент сприймає Росію позитивно в порівнянні з кожним третім у 2018 році.

Також зазначається, що 80% підтримують економічні санкції проти Росії та спільну політику безпеки й оборони.

Як пише Reuters, європейські міністри та дипломати очікують, що Україна стане офіційним кандидатом на членство в ЄС у четвер, “хоча Києву, ймовірно, знадобляться роки, щоб стати членом”.

В опитуванні в період з квітня по травень взяли участь майже 27 000 людей у ​​27 країнах-членкинях ЄС.