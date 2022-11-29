Керівник скандально відомої приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що 22 вересня громадянин Замбії загинув, воюючи на боці РФ в Україні. Пригожин також підтвердив, що замбійця завербували з російської в'язниці.

Про це повідомляє CNN.

Пригожин, відомий під псевдонімом “кухар Путіна”, підтвердив, що ім’я замбійця — Натан Лемехані Ньіренда.

У Telegram, де опубліковані його відповіді журналістам, Пригожин розповів, що познайомився із замбійцем під час вербування у російських в’язницях. Вони нібито познайомилися у в’язниці у Твері, РФ.

Пригожин сказав, що пригадав нібито розмову з Ньірендою, в якій він запитував про його мотивацію брати участь у війні.

У заяві МЗС Замбії сказано, що він був 23-річним студентом, який навчався в РФ, у Московському інженерно-фізичному інституті, і що його було заарештовано у квітні 2020 року та засуджено до 9 років і 6 місяців ув’язнення в Твері.

Про смерть Ньіренду на війні у замбійському відомстві сповістили 14 листопада. У заяві МЗС мовиться, що Лемехані Натана Ньіренду було відправлено до Росії для навчання на факультеті ядерної інженерії у Московському інженерно-фізичному інституті. Навчання студента оплачував уряд Замбії.

Африканця було вбито на полі бою 22 вересня. У Замбії про смерть свого громадянина дізнались 9 листопада. Після цього у міністерстві закордонних справ Замбії заявили, що мають термінові запитання до Москви про те, як їхній громадянин опинився у лавах російської армії.

“Зважаючи на цей дуже сумний розвиток подій, уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбував ув’язнення в Москві, міг бути завербований для боротьби в Україні та згодом втратити життя”, – мовиться у заяві.

У міністерстві також стверджують, що останки вбитого Ньіренди перевезли до російського міста Ростов-на-Дону для репатріації до Замбії.

В українському МЗС також зреагували на загибель африканця у російсько-українській війні.

Речник українського відомства Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті наголосив, “африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна”.

Путін відправляє на війну в Україну громадян Африки, ув’язнених в Росії. Загинув колишній замбійський студент. Ми закликаємо Африканський Союз і всі африканські держави вимагати від Росії припинити тиск на їхніх громадян”, – написав Ніколенко.

У серпні розслідування CNN виявило, що Росія вербувала в’язнів до своїх військових в обмін на їхню свободу.

Вважалося, що сотні російських ув’язнених було відправлено на війну проти України, адже Кремлю терміново було необхідно поповнити армію живою силою через значні втрати.

Залишається невідомим, скільки африканців було зараховано до російської армії.