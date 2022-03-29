Про це повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація.
Власне ж український прикордонник звернувся до земляків зі словами подяки за потужну підтримку. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав його “без перебільшення легендарним прикордонником”.
“Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того ж гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин спільно з побратимами продемонстрували всьому світу твердість і фортецю українського духу, нашу незламність”, — наголосив Ігор Табурець.
Зазначимо, що у перший день широкомасштабного вторгнення Роман Грибов спільно з іншими прикордонниками скерували російській військовий корабель у вже відомому напрямку. На вимогу росіян вони не склали зброю та не здалися. Тоді вважалося, що українські захисники загинули, оскільки після фрази судно РФ розпочало атаку острова Зміїний. Пізніше стало відомо, що частину прикордонників взяли у полон, з якого їх вдалося звільнити 24 березня за результатами обміну полоненими.
Роман Грибов народився в місті Золотоноша Черкаської області. Чоловік 1990 року народження закінчив Золотоніський професійний ліцей.
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