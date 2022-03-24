Про це повідомляє міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Своєю чергою, до Росії повернулися їхні десять військовослужбовців. За словами Ірини Верещук, до РФ також повернули 11 цивільних російських моряків. Їх врятували із затопленого судна біля Одеси.
Натомість до України повернуться 19 українських цивільних моряків із судна “Сапфір”. Російські військові захопили їх, коли рятувальники спробували забрати наших військових з острова Зміїний.
“За умовами обміну, сам рятувальний корабель також повернуть Україні, його відправлять до порту в Туреччині”, – додала Верещук.
- Нагадаємо, у російській армії вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.
- Також 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон підполковника російської армії Олександра Кошеля, який є високопоставленим штабістом 58-ої армії РФ.