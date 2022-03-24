Про це повідомляє міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Своєю чергою, до Росії повернулися їхні десять військовослужбовців. За словами Ірини Верещук, до РФ також повернули 11 цивільних російських моряків. Їх врятували із затопленого судна біля Одеси.

Натомість до України повернуться 19 українських цивільних моряків із судна “Сапфір”. Російські військові захопили їх, коли рятувальники спробували забрати наших військових з острова Зміїний.