Зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" дозволили прикордонникам застосовувати зброю та спецзасоби проти дронів порушників. Натомість власників повітряних суден зобов'язали інформувати про запланований політ у прикордонному контрольованому районі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Найближчим часом ДПСУ розпочне закупівлю засобів для виявлення безпілотників та перехоплення управління ними.

“Відтепер військовослужбовці мають право застосовувати вогнепальну зброю з метою знищення безпілотників-порушників, які здійснюють польоти в межах прикордонної смуги, поряд з нашими катерами, суднами забезпечення та об’єктами, що охороняються, в тому числі пунктами пропуску і КПВВ. Хочу наголосити, що зброя застосовуватиметься без попередження”, – зауважив начальник управління організації прикордонної служби Сергій Вороний.

За його словами, фахівці ДПСУ певний час вивчали досвід ЄС, США та Ізраїлю щодо застосування засобів для перехоплення управління безпілотних літальних апаратів. Тепер українським прикордонникам також надано відповідне законне право.