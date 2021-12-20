Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Найближчим часом ДПСУ розпочне закупівлю засобів для виявлення безпілотників та перехоплення управління ними.
“Відтепер військовослужбовці мають право застосовувати вогнепальну зброю з метою знищення безпілотників-порушників, які здійснюють польоти в межах прикордонної смуги, поряд з нашими катерами, суднами забезпечення та об’єктами, що охороняються, в тому числі пунктами пропуску і КПВВ. Хочу наголосити, що зброя застосовуватиметься без попередження”, – зауважив начальник управління організації прикордонної служби Сергій Вороний.
За його словами, фахівці ДПСУ певний час вивчали досвід ЄС, США та Ізраїлю щодо застосування засобів для перехоплення управління безпілотних літальних апаратів. Тепер українським прикордонникам також надано відповідне законне право.
- Раніше #Букви писали, що на українсько-російському кордоні у Сумській області скоїли напад на прикордонний наряд. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам.
- У листопаді народні депутати Верховної Ради схвалили у цілому закон №5232, завдяки якому прикордонники отримали право використовувати в разі необхідності зброю та бойову техніку.
- Також повідомлялось, що прикордонники отримали два гелікоптери Н-125 виробництва французької компанії Airbus Helicopters, якими укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, котрі нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю. Вони мають сучасне обладнання для запобігання правопорушенням на держкордоні.