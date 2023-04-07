У Держприкордонслужбі показали, як бригада "Сталевий кордон" готується до контрнаступу.

Відповідно відео пресслужба Держприкордонслужби опублікувала у Telegram.

Бійці проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під керівництвом досвідчених інструкторів. Серед військових чимало тих, хто вже має бойовий досвід.

“Їх мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року”, – зазначили у Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що за даними видання The New York Times, є ознаки того, що контрнаступ України розпочнеться приблизно через місяць.

У запеклих, але здебільшого статичних боях на засніжених, усипаних артилерією полях і зруйнованих містах, Україна взимку відбила російський наступ. Тепер черга України йти в атаку.

Скрізь є ознаки того, що вона настане приблизно через місяць.

Україна отримує нову західну зброю, яка може зіграти головну роль в контрнаступі. Зокрема мовиться про німецькі танки Leopard-2 та американські машини для розмінування.

Тисячі новобранців навчаються в новостворених підрозділах, призначених для наступальних дій, а військове командування України стримує елітних солдатів від бойових дій на сході, у місті Бахмут та навколо нього, щоб кинути їх у майбутній контрнаступ.

За понад рік повномасштабної війни Україна загартована в боях.

“Ми вкриті трьома сантиметрами каменю”, – сказав у нещодавньому інтерв’ю один із бійців, лейтенант Ілля Самойленко.

Але ця міць коштує дорого. Україна втратила тисячі своїх найдосвідченіших бійців. Зараз лейтенант Самойленко, досвідчений командир, який пережив блокаду Маріуполя, використовує свій досвід для підготовки новобранців.

Новий контрнаступ України стане випробуванням здатності її армії переозброювати та формувати батальйони, зберігаючи мотивацію та маневрові навички, які дали їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах.

Українські офіцери повинні будуть поєднувати штурми артилерії, піхоти та бронетехніки, які пробиваються через російські окопи, танкові пастки та мінні поля. На півдні російські підрозділи будували оборонні позиції з моменту витіснення з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки з кращою живучістю та вогневою міццю матимуть вирішальне значення для викорінення цих позицій.

До повномасштабного вторгнення армія України складалась приблизно з 260 000 солдатів. Після 24 лютого 2022 року ця кількість зросла приблизно до мільйона осіб у різних підрозділах служб безпеки та військових.

Вважається, що Україна спробує роз’єднати лінії постачання росіян через окуповану Росією територію вздовж південного узбережжя Чорного та Азовського морів, поблизу Криму, або домагатися принизливого повороту в бойових діях на східному Донбасі — або і те, і інше.

Якщо зброя і навчені військові будуть вчасно на місці, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, заявила в телефонному інтерв’ю директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас.