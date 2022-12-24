У Державній прикордонній службі України заявили, що не фіксують переміщення військової техніки чи особового складу з Білорусі в бік українського кордону.

Про це повідомив речник служби Андрій Демченко в етері національного телемарафону.

“На щастя, ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, Білорусь дійсно “посилила кордон з нашою країною”, ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, залишаються, не змінюючи ні кількість, ні характер дій.

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Наразі увага України прикута вглиб Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ та РФ. Речник зауважив, що в Білорусі постійно “нагнітають”, аби змусити українців тримати на цьому напрямку значну кількість військових.

У ДПСУ запевнили, що Сили оборони України відстежують ситуацію, роблячи усе, аби бути готовими до будь-якої загрози.