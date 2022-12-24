Про це повідомив речник служби Андрій Демченко в етері національного телемарафону.
“На щастя, ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, Білорусь дійсно “посилила кордон з нашою країною”, ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, залишаються, не змінюючи ні кількість, ні характер дій.
Наразі увага України прикута вглиб Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ та РФ. Речник зауважив, що в Білорусі постійно “нагнітають”, аби змусити українців тримати на цьому напрямку значну кількість військових.
У ДПСУ запевнили, що Сили оборони України відстежують ситуацію, роблячи усе, аби бути готовими до будь-якої загрози.
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