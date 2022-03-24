Насильно депортованим українцям військами РФ пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край. Після таборів українцям пропонують офіційно працевлаштуватися через центри зайнятості. Ті, хто погоджуються отримують документи, які заздалегідь відбирали, із забороною покидати регіони РФ протягом двох років.

Відомо, що подібний фільтраційний табір заснували у Докучаєвську Донецької області. Там насильно у депортованого населення вилучать документи та із ними “працюють” співробітники ФСБ РФ. Їхньою метою є пошук українських військових АТО/ООС та правоохоронців.

“Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням”, – зазначили у повідомленні.