Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Насильно вивозять мешканців Лівобережного району. Наразі депортували приблизно половину від усіх мешканців цього району. Зазначається, що війська РФ змушують робити це в ультимативній формі: вони відбирають паспорти та інші українські документи, які засвідчують особу.
Після цього людей доставляють до фільтраційних таборів. У них українців перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Станом на сьогодні вивезли шість тисяч мешканців на терени окупантів.
“Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають можливості безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього і хочуть мешканці українського міста”, – наголосили у міськраді.
За словами міського голови Вадима Бойченка, зараз формується база депортованих маріупольців. Українська влада працюватиме над їхнім поверненням в Україну.
Такі дії РФ є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема це порушення Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій.
- Нагадаємо, українські військові знищили бойову броньовану машину (ББМ) та три вантажівки окупантів. Їх вивели із ладу бійці “Азову” прицільним пострілом з міномета.
- Заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- Бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.