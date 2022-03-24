Окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Насильно вивозять мешканців Лівобережного району. Наразі депортували приблизно половину від усіх мешканців цього району. Зазначається, що війська РФ змушують робити це в ультимативній формі: вони відбирають паспорти та інші українські документи, які засвідчують особу.

Після цього людей доставляють до фільтраційних таборів. У них українців перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Станом на сьогодні вивезли шість тисяч мешканців на терени окупантів.

“Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають можливості безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього і хочуть мешканці українського міста”, – наголосили у міськраді.

За словами міського голови Вадима Бойченка, зараз формується база депортованих маріупольців. Українська влада працюватиме над їхнім поверненням в Україну.

Такі дії РФ є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема це порушення Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій.