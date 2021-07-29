Привласнення понад $400 тисяч: суд відсторонив керівництво АРМА від роботи

Тимчасового виконувача обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), його заступника та начальника управління цієї установи відсторонили від посад через підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

За версією слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

Підозрювані на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала стосунку до грошей, а потім розподіляли кошти між собою.

У рамках цієї справи ДБР повідомило про підозру шістьом особам. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Підозрюваним також вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 липня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, ДБР перевіряє причетність зазначених осіб до іншого кримінального правопорушення, пов’язаного з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).