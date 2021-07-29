ЗеПорушення

52

Всього порушень

35

Днів без порушень
17:00 На Філіппінах геймери продовжили грати, незважаючи на повінь: відео
16:27 Привласнення понад $400 тисяч: суд відсторонив керівництво АРМА від роботи
16:22 Відтепер День молоді в Україні відзначатимуть 12 серпня
16:01 Ефективність вакцини Pfizer після введення знижується на 6% кожні два місяці, – дослідження
15:51 Sony продала вже понад 10 мільйонів консолей PlayStation 5
15:13 У «ЄС» закликали Венедіктову забезпечити присутність прокурорів на суді над генералом Павловським
15:03 Принц Гаррі заперечує, що друга його книга буде випущена після смерті Єлизавети II
14:59 The North Face подає в суд на художника Futura через спірний логотип у вигляді атома
14:54 Українська веслувальниця Вікторія Ус оновила особистий рекорд на Олімпіаді
14:37 Netflix ввів обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 для учасників кінозйомок
14:28 Зірка «Зоряних воєн» Адам Драйвер знявся в образі кентавра для Burberry
13:56 Воскові фігури гурту Little Mix з’явилися в Музеї мадам Тюссо: фото
13:56 Одна на півмільйона: ізраїльська дівчинка народилася з близнюком у шлунку
13:33 У «Голосі» відреагували на рішення частини народних депутатів вийти з партії
13:30 Міла Куніс вмовила чоловіка продати його квиток у космос
13:28 «Я йшов до неї 18 років»: Романчук прокоментував свою першу олімпійську медаль
13:15 Головний санлікар розповів, коли в Україні скасують обов’язкове носіння масок
12:42 Жителям Нью-Йорка почнуть платити по $100 за щеплення проти COVID-19
12:32 У Токіо третій день поспіль фіксують рекорд випадків захворювання на COVID-19
12:05 У Туреччині вирує масштабна лісова пожежа: фото, відео
11:47 Трьох українських атлетів відсторонили від участі в Олімпіаді-2020
11:31 На Алясці стався сильний землетрус: є загроза цунамі
11:13 Зйомки пріквела фільму «Міцний горішок» офіційно закрили
10:12 Помер легендарний басист гурту ZZ Top
09:49 Українська веслувальниця Вікторія Ус пробилася до фіналу Олімпіади
08:49 COVID-19: Олімпійську збірну Австралії з легкої атлетики ізолювали
08:28 В Україні за минулу добу зафіксовано 846 нових випадків COVID-19
07:58 29 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:20 29 липня майже всю Україну накриють дощі
02:23 В Білому домі закликали великі компанії покращити стандарти кібербезпеки
01:38 У Facebook повідомили про зростання прибутків на 56%

Привласнення понад $400 тисяч: суд відсторонив керівництво АРМА від роботи

Тимчасового виконувача обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), його заступника та начальника управління цієї установи відсторонили від посад через підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів.

Четвер, 29 липня 2021, 16:27

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

За версією слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків Голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

Підозрювані на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала стосунку до грошей, а потім розподіляли кошти між собою.

У рамках цієї справи ДБР повідомило про підозру шістьом особам. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Підозрюваним також вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 липня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, ДБР перевіряє причетність зазначених осіб до іншого кримінального правопорушення, пов’язаного з  відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

  • Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
  • На початку червня повідомлялося, що на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.
Теги: АРМА, домашній арешт, домашній арешт, корупція

Читати #Букви у Telegram і у Facebook