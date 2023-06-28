Джерело: CNN.

Це був найчіткіший на сьогодні коментар Байдена щодо того, як заколот керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина вплинув на позицію російського лідера.

Джо Байден та його команда обережно коментують події, остерігаючись дати Путіну привід заявити про змову Заходу з метою його усунення.

У своєму першому публічному виступі в понеділок Байден наполягав на тому, що Захід не має жодного відношення до заколоту. Але сьогодні президент США розширив свої погляди на зменшення ролі Путіна.

“Важко сказати, але він явно програє війну, – сказав Байден.

“Він програє війну вдома. Він став вигнанцем в усьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія”, – сказав Байден журналістам.

На повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, ніж був минулого тижня, Байден відповів: “Я знаю, що слабший”.

Зазначимо, що сьогодні, 28 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що спроба повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина була “прямим викликом владі президента Росії Володимира Путіна”.

Блінкен назвав короткочасний заколот “фундаментально внутрішньою справою, з якою росіянам і Путіну доведеться рахуватися”, зазначивши, що “тріщини” всередині Москви не є секретом.

“Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти. Якщо у вас є обліковий запис у соціальній мережі, ви могли побачити ці дебати, цю суперечку, яка триває в Росії протягом кількох місяців з приводу ведення війни”, — зазначив Блінкен. “Сам Пригожин поставив під сумнів передумову війни”.

Перший американський дипломат заявив, що питання російського керівництва “це вибір, який мають зробити росіяни, а не ми”. Він повторив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України.

Водночас він додав, що наслідки повстання можуть бути корисними для контрнаступу України.