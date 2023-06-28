Аналітики ISW вважають, що поточна гра влади Путіна-Лукашенка-Пригожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни

Напередодні директор Нацгвардії Росії (Росгвардія) Віктор Золотов заявив, що Росгвардія отримає важке озброєння і танки.

У повідомленні вказується, що Кремль намагається розв’язати проблеми безпеки режиму, які виявились під час збройного повстання Пригожина 24 червня – наприклад, нездатність або небажання російських сил безпеки відбити механізований наступ на Москву.

“Передача важкої військової техніки Росгвардії для внутрішньої безпеки зв’яже зброю, яка могла б бути використана в Україні”, – пояснили фахівці.

Міноборони Росії також оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки ПВК “Вагнер” невизначеним частинам ЗС РФ.

Ця передача позбавить вагнерівців органічного важкого механізованого обладнання та свідчить про те, що міноборони Росії прагне розпустити раніше окремі підрозділи “Вагнер”, атомізувати найманців ПВК та інтегрувати їх у регулярні російські підрозділи, щоб мінімізувати ризик будь-яких повторних спроб заколоту.

Оголошена передача обладнання ПВК “Вагнер” ​​підрозділам МО також свідчить про те, що ПВК “Вагнер” ​​навряд чи найближчим часом розгорнеться для посилення лінії фронту в Україні до реорганізації.

Залишається незрозумілим, чи буде міноборони РФ розформовувати загони ПВК “Вагнер” та переводити її найманців до існуючих регулярних частин.

Така кардинальна реорганізація була б рівносильною розпуску ПВК “Вагнер” в Україні як окремої організаційної одиниці та ліквідувала б унікальну бойову силу, яку вагнерівці розвинула для себе в Україні.

Рішення міноборони Росії залишити окремі підрозділи ПВК “Вагнер” в структурі відомства створить ризик для стабільності. Окремі сили Вагнера, швидше за все, продовжуватимуть становити внутрішню загрозу для Росії через своє невдоволення російським військовим командуванням, що стало причиною, чому вагнерівці пішли слідом за Пригожиним у збройне повстання.