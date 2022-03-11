Про це повідомляє американський новинний телеканал ABC News.
Даний наказ Путіна, скоріш за все, пов’язаний с намаганнями Росії завербувати сирійських бойовиків для участі у війні з Україною.
Сергій Шойгу, своєю чергою, відповів, що приєднатись до Росії вже готові 16 000 “добровольців з Ближнього Сходу”.
За словами глави міноборони РФ, “добровольці” мають досвід боротьби з ІДІЛ і готові допомагати Росії не за гроші, а через “щире бажання допомогти”.
Згідно з офіційними даними США, Росія вже активно займається вербуванням сирійців, які мають досвід ведення боїв у міських умовах. Також, за даними США, за участь у війні проти України сирійцям пропонують декілька сотень доларів.
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