Президент РФ Володимир Путін наказав очільнику російського міноборони Сергію Шойгу допомогти "добровольцям з Ближнього Сходу" відправитись в Україну, щоб вони брали участь у проведенні "військової операції".

Про це повідомляє американський новинний телеканал ABC News.

Даний наказ Путіна, скоріш за все, пов’язаний с намаганнями Росії завербувати сирійських бойовиків для участі у війні з Україною.

Сергій Шойгу, своєю чергою, відповів, що приєднатись до Росії вже готові 16 000 “добровольців з Ближнього Сходу”.

За словами глави міноборони РФ, “добровольці” мають досвід боротьби з ІДІЛ і готові допомагати Росії не за гроші, а через “щире бажання допомогти”.

Згідно з офіційними даними США, Росія вже активно займається вербуванням сирійців, які мають досвід ведення боїв у міських умовах. Також, за даними США, за участь у війні проти України сирійцям пропонують декілька сотень доларів.