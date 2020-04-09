Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні "випереджають графік" щодо подолання коронавірусу, тому сподівається на швидке завершення пандемії.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

Трамп зазначив, що завершення боротьби з коронавірусом і відновлення економіки відбудеться в недалекому майбутньому.

“Не хочу говорити про це занадто голосно, тому що раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це станеться вже в недалекому майбутньому”, – сказав президент США.

Також він пояснив, що не поспішає приймати рішення про те, коли буде відкрито країну, оскільки воно має бути колегіальним і науково обґрунтованим.