Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.
Трамп зазначив, що завершення боротьби з коронавірусом і відновлення економіки відбудеться в недалекому майбутньому.
“Не хочу говорити про це занадто голосно, тому що раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це станеться вже в недалекому майбутньому”, – сказав президент США.
Також він пояснив, що не поспішає приймати рішення про те, коли буде відкрито країну, оскільки воно має бути колегіальним і науково обґрунтованим.
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- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.