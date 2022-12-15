Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в той час, як Україна зараз здатна успішно захистити себе від ракетних атак Росії, спрямованих на важливу інфраструктуру, включаючи енергетичну мережу, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.

Про це він зазначив в інтерв’ю The Guardian.

Коментарі Резнікова повторили подібні зауваження, зроблені Economist цього тижня, зокрема від президента України Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та командувача сухопутними силами генерал-полковника Олександра Сирського.

Здавалося, що брифінги були частиною широких скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб застерегти від самовдоволення західних союзників і висвітлити постійну загрозу, яку Росія становить для України.

У той час як Резніков припустив, що новий наступ може відбутися до лютого, інші високопосадовці вказали, що це може відбутися вже в січні.

Посилаючись на часткову мобілізацію Росією близько 300 000 солдатів, Резніков припустив, що хоча половина – часто після мінімальної підготовки – використовувалася для посилення сил Москви на тлі серії невдач на полі битви, решта готувалася більш ретельно для майбутніх наступів.

“Друга частина мобілізації, приблизно у 150 тис. осіб, почала навчання в різних таборах”, — зазначив глава оборонного відомства. “На підготовку [призовники] витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план”.

Ці застереження прозвучали на тлі доказів того, що Путін прагне продовжити війну в наступному році, включаючи зусилля із закупівлі ракет в Ірану, а також аналіз російських коментаторів, який свідчить про те, що Кремль не бачить способу відступити від конфлікту.

Резніков зауважив, що Росія може продовжити мобілізувати своїх громадян після нинішньої часткової мобілізації, описавши основну тактику російських командирів як “м’ясорубку”, за якої вони кидають у бій якомога більше тіл.

“Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу”, — зазначив міністр.

У The Economist генерал Залужний виступив із подібним застереженням, нехтуючи деякими західними заявами про те, що мобілізація Путіна здебільшого провалилася.

“Російська мобілізація спрацювала”, — наголосив Залужний. “Вони готуються на 100%”. Він додав, що нова велика атака Росії може відбутися “в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня”.

Оцінка того, що Росія може готувати нову широкомасштабну кампанію проти України в найближчі місяці, суперечить оприлюдненим даним розвідки та нещодавньому аналізу, який показує, що темп війни – і російських зусиль – сповільниться через українську зиму.

З огляду на те, що українські війська проходять підготовку в низці західних країн, а прибулих солдатів, навчених за кордоном, направляють у підрозділи по всій країні, Резніков зауважив, що гібридна тактика України, добре навчені війська та перелік озброєнь, які вона сподівається отримати від союзників, дозволять протистояти новим атакам.

“Якби м’ясорубка була проти м’ясорубки, ми б програли. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію [яка] воюватиме з великою радянською армією. Безумовно, велика радянська армія виграє, а маленька радянська армія програє, але ми не радянська армія”.

Говорячи через кілька годин після чергової масової атаки безпілотників на Київ 14 грудня, коли українська протиповітряна оборона заявила, що збила всі 13 запущених дронів, міністр оборони заявив, що, на його думку, тепер Україна перемагає Росію в повітрі. Росія почала регулярні обстріли українських енергетичних об’єктів восени. Метою було ослабити Україну, щоб збільшити шанси на успіх на полі бою. Проте відтоді Україна демонструє все більшу майстерність у збиванні ракет і безпілотників.

Резніков зазначив, що ефективність систем ППО України зросла з 50% на початку війни до 80% у грудні. Він також навів приклад попереднього обстрілу 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.

Водночас Україна також закликає до постачання нових систем озброєння, включаючи кращу протиповітряну оборону.

Україні доводилося постійно доводити своїм партнерам, що варто інвестувати у свою армію через перемоги на полі бою. Глава Міністерства оборони навів приклад того, як Україна потопила військовий корабель “Москва” з системою “Нептун” українського виробництва у квітні і як кожна перемога призвела до збільшення запасів.

“Коли ми використали український винахід “Нептун” і потопили військовий корабель “Москва”… після цього ми отримали гарпуни [виробництва в США] для захисту нашої морської лінії”, — нагадав він.

Серія перемог створила щось, що виходить за межі дипломатичної довіри між Україною та її партнерами, пояснив Резніков.

Велика Британія та інші західні союзники навчають тисячі українських військовослужбовців, від новачків до тих, хто вже є досвідченими армійцями. Український міністр стверджує, що Росія тим часом “використовує лише радянські системи та навчальні курси”.

Коментарі прозвучали на тлі боїв на південному та східному фронтах. Російські військові вкотре обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Місто залишилося без світла під час останніх бомбардувань після того, як Київ повернув його минулого місяця під свій контроль.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поділився прогнозами щодо дій російських військових наступного року та назвав стратегічні завдання Збройних сил України. Він оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ.

Окрім цього, за словами генерала Валерія Залужного, російська армія накопичує сили “десь за Уралом” і готується до наступу в Україні в другій половині зими, а, можливо, навесні.