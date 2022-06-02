Міністерка закордонних справ Анналена Бербок виступає за наступний крок у європейській інтеграції як реакцію на загарбницьку війну РФ проти України. Європейська комісія спільно внесе пропозицію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Про це повідомляє німецька ділова газета Handelsblatt.

“Це історична віха, і для мене це означає, що ми не можемо йти за формулою, але ми повинні усвідомити, що це історичний момент”, – зазначила міністерка, виступаючи на 24-му Європейському форумі WDR.

Вона наголосила, що недостатньо сказати “так, ти належиш до Європи”. На її думку, не слід очікувати швидкого процесу вступу України, адже у цьому процесі не може бути жодних поступок.

“Але в цей момент, разом як Європейський Союз, ми повинні визначити курс, щоб не зачинити двері перед ними”, – зазначила Бербок.

Міністерка додала, що Європа завжди переживала кризи, і коли були невдачі, знаходились деякі сміливі політики, а також суспільства, котрі брали на себе ініціативу.

Заявку України на членство в ЄС розгляне Європейська комісія і буде “обговорено на рівні глав держав і урядів на Європейській раді в червні”. Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС опублікує висновок щодо вступу України до блоку наступного місяця.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п’ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.