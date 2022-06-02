Про це повідомляє німецька ділова газета Handelsblatt.
“Це історична віха, і для мене це означає, що ми не можемо йти за формулою, але ми повинні усвідомити, що це історичний момент”, – зазначила міністерка, виступаючи на 24-му Європейському форумі WDR.
Вона наголосила, що недостатньо сказати “так, ти належиш до Європи”. На її думку, не слід очікувати швидкого процесу вступу України, адже у цьому процесі не може бути жодних поступок.
“Але в цей момент, разом як Європейський Союз, ми повинні визначити курс, щоб не зачинити двері перед ними”, – зазначила Бербок.
Міністерка додала, що Європа завжди переживала кризи, і коли були невдачі, знаходились деякі сміливі політики, а також суспільства, котрі брали на себе ініціативу.
Заявку України на членство в ЄС розгляне Європейська комісія і буде “обговорено на рівні глав держав і урядів на Європейській раді в червні”. Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС опублікує висновок щодо вступу України до блоку наступного місяця.
Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п’ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.
- Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.
- 18 квітня Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.
- Ексканцлерка Німеччині Ангела Меркель не виступала з публічними зверненнями протягом 6 місяців. Також уперше за 3 місяці після початку повномасштабної російсько-української війни вона засудила агресію РФ.