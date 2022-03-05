Очільник країни-агресора путін осмілився вийти з бункера та назвав санкції Заходу, запроваджені проти РФ, "схожими на оголошення війни". Водночас попередив, що Україна може "втратити свою державність, якщо її лідери продовжать чинити опір".

Про це стало відомо під час його виступу на росканалі.

“Нинішнє керівництво має розуміти, що якщо вони продовжують робити те, що вони роблять, вони ризикують майбутнім української державності”, – сказав він.

Він схоже, окреслив свою військову тактику, погрожуючи, що будь-яка заборонена для польотів зона, як закликали українські чиновники останніми днями, матиме руйнівні наслідки.

За його словами, реалізація цієї вимоги принесла б катастрофічні результати не лише для Європи, а й для всього світу.

Лідери НАТО чинили опір закликам щодо створення забороненої для польотів зони, стурбовані тим, що її впровадження може призвести до більшої війни. Путін припустив, що такий захід може розширити конфлікт.

Він повторив свої попередні висловлювання про потребу в захисті російськомовного населення на Сході України від націоналістів та запобігання вступу України до НАТО.

Він також сказав, що РФ готова протистояти санкціям, запровадженим проти його країни з моменту його вторгнення в Україну, назвавши ці покарання “схожими на оголошення війни”.

Водночас путін зазначив, що призов не буде проблемою, наголосивши, що у війні беруть участь лише “професійні військовослужбовці, офіцери та солдати-контрактники”.