Служба безпеки України опублікувала відеозапис допиту та фото російського пілота, літак якого збили військові Збройних Сил України 5 березня в Корюківському районі Чернігівської області. Зокрема, оприлюднено його фото в компанії сирійського диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо вранці 5 березня, військові ЗСУ збили російський літак на території Чернігівської області. Його пілоти катапультувались, одного з них було взято в полон, інший не вижив.

Трохи пізніше було опубліковано відео допиту полоненого пілота, він повідомив своє ім’я та місце служби. На запитання щодо бомбардувань українських міст, він відповів, що окупантам “не повідомляють” цілі, по яких слід завдати авіаударів. Втім, військових ЗСУ така заява не переконала, адже пілот літака не позбавлений можливості візуально спостерігати об’єкти на землі.

Трохи згодом Служба безпеки України опублікувала фото затриманого пілота з сирійським диктатором Башаром Асадом, імовірно, зроблені під час відвідин ним авіабази Хмеймім в Сирії, де перебувала російська армія під час війни в країні.

Нагадаємо, що за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, ППО України знищила 39 літаків та 40 гелікоптерів ворога за 9 днів війни.