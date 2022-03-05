Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook.
Як стало відомо вранці 5 березня, військові ЗСУ збили російський літак на території Чернігівської області. Його пілоти катапультувались, одного з них було взято в полон, інший не вижив.
Трохи пізніше було опубліковано відео допиту полоненого пілота, він повідомив своє ім’я та місце служби. На запитання щодо бомбардувань українських міст, він відповів, що окупантам “не повідомляють” цілі, по яких слід завдати авіаударів. Втім, військових ЗСУ така заява не переконала, адже пілот літака не позбавлений можливості візуально спостерігати об’єкти на землі.
Трохи згодом Служба безпеки України опублікувала фото затриманого пілота з сирійським диктатором Башаром Асадом, імовірно, зроблені під час відвідин ним авіабази Хмеймім в Сирії, де перебувала російська армія під час війни в країні.
Нагадаємо, що за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, ППО України знищила 39 літаків та 40 гелікоптерів ворога за 9 днів війни.
- Крім того, повідомлялось, що морські піхотинці ЗСУ разом з військовими ОК “Південь” змогли знищити 4 гвинтокрили окупантів під час боїв на території Миколаївської області.
- Результати опитування, проведеного інформаційною агенцією Reuters та дослідницькою компанією Ipsos у четвер і п’ятницю (3-4 березня) свідчать, що близько 74% опитаних американців впевнені, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною, аби захистити її від авіаударів з боку РФ.