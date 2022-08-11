З усіх проблем, які хвилюють уряд Німеччини, найбільшим викликом є ​​повномасштабна війна РФ проти України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, повідомляє DW.

Війну, яку РФ почала проти України, Шольц назвав “жахливою”, яка вимагає від Німеччини величезних зусиль з надання допомоги Україні “у її боротьбі за незалежність”. Канцлер нагадав про радикальну відмову від колишнього курсу ФРН не постачати озброєння в кризові регіони світу та передачу для української армії сучасної німецької бойової техніки, зокрема й важкої, яку він охарактеризував як “дуже ефективну”.

За оцінкою глави уряду Німеччини, “Росія мислить категоріями 17-го, 18-го та 19-го століть, проводить імперську політику і вважає за можливе здійснювати напад на сусідню країну і захоплювати частину її території”. Але, на відміну від американського президента Джо Байдена, німецький канцлер утримується від того, щоб називати воєнним злочинцем самого Володимира Путіна.

Відповідаючи на відповідне запитання кореспондента DW, Шольц заявив, що “це злочинна війна, у цьому немає жодних сумнівів”.

Він нагадав про свій візит до України та факти скоєння воєнних злочинів російськими солдатами.

“Ми повинні вжити всіх заходів, щоб домогтися їхнього розслідування”, – зазначив Шольц.

Що ж до самого Путіна, то, додав канцлер, “російський президент несе відповідальність за цю війну, він вирішив її розпочати, і це жахлива, неприйнятна війна, яка порушує всі правила, про які ми домовлялися”.