Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
Найбільше за енергонезалежність від РФ ратують прихильники німецької партії “зелених” – 95%. Серед виборців СДПН ця частка становить 81%, у стані прихильників ХДС/ХСС – 75%, у прихильників ВДП – 73%. Натомість у тих, хто голосує за правопопулістську партію “Альтернатива для Німеччини”, баланс інший: лише 32% з них вважає досягнення енергетичної незалежності від РФ правильною метою, тоді як 64% впевнені у зворотному.
На заході Німеччини енергетичну незалежність від РФ підтримує помітно більший відсоток населення, ніж на сході країни – 76% проти 54%. Але загалом країною прихильники цього заходу у впевненій більшості, зазначили соціологи.
Що ж до санкцій, запроваджених проти РФ, їх досі вважають недостатніми 37% німців, хоча ця частка і знижується — у червні був 41%. 34% думають, що санкцій зараз стільки, скільки потрібно (прихильників такої точки зору поменшало на 3 п.п.), і 21% мешканців ФРН впевнені, що санкційна війна зайшла вже надто далеко (+6 відсоткових пунктів).
Соціологічне дослідження Deutschlandtrend проводилося інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD з 1 по 3 серпня. Загалом було опитано 1313 осіб, у тому числі 858 за телефоном та 455 – в онлайн-форматі.
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