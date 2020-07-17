За наказом президента Росії Володимира Путіна в РФ почалася раптова перевірка боєготовності військ Південного і Західного військових округів. Західний округ охоплює, в тому числі, північно-східний кордон України, а Південний – незаконно окупований український Крим.

Про перевірку оголосив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує російське агентство “Інтерфакс”.

Перевірка охоплює війська Південного і Західного військових округів, окремих з’єднань центрального підпорядкування, повітряно-десантних військ РФ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів.

“Даний захід сплановано з метою оцінки здатності збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічних командно-штабних навчань “Кавказ-2020″ (плануються у вересні, – ред.)”, – оголосив Шойгу.

Він додав, що під час перевірки “передбачено проведення з військами 56 навчань тактичного рівня”.

У перевірці задіють 35 полігонів та навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Всього до раптової перевірки залучено майже 150 тисяч осіб, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Шойгу доручив у рамках навчань реалізувати програми “бойової підготовки і злагодження” військ РФ.

На раптову перевірку боєготовності російських військ вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Відповідний коментар опублікував у Twitter заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

“Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як “погроза силою”. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся”, – наголосив він.