Про перевірку оголосив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує російське агентство “Інтерфакс”.
Перевірка охоплює війська Південного і Західного військових округів, окремих з’єднань центрального підпорядкування, повітряно-десантних військ РФ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів.
“Даний захід сплановано з метою оцінки здатності збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічних командно-штабних навчань “Кавказ-2020″ (плануються у вересні, – ред.)”, – оголосив Шойгу.
Він додав, що під час перевірки “передбачено проведення з військами 56 навчань тактичного рівня”.
У перевірці задіють 35 полігонів та навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Всього до раптової перевірки залучено майже 150 тисяч осіб, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.
Шойгу доручив у рамках навчань реалізувати програми “бойової підготовки і злагодження” військ РФ.
На раптову перевірку боєготовності російських військ вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Відповідний коментар опублікував у Twitter заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
“Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як “погроза силою”. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся”, – наголосив він.
- Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні заявив, що у відомстві не зафіксували факти підготовки Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму.
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- Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявляв, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну, оскільки будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії.