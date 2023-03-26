Про це повідомило t-online.
“Порівняння президента Путіна щодо розподілу ядерних сил НАТО вводить в оману і не може стати виправданням кроку, про який оголосила Росія”, — сказав представник відомства.
У німецькому міністерстві додали, що нинішні кроки Кремля є “подальшою спробою ядерного залякування”.
25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. За його словами, рішення ухвалили після заяви Великої Британії про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Утім такі боєприпаси не належать до ядерної зброї.
Будівництво сховища має бути завершено 1 липня.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир з Росією, попередивши, що це призведе до того, що Україна опиниться в “сірій зоні”, де її єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви стане все більш нищівна зброя.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж.