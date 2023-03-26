Про це повідомило t-online.

“Порівняння президента Путіна щодо розподілу ядерних сил НАТО вводить в оману і не може стати виправданням кроку, про який оголосила Росія”, — сказав представник відомства.

У німецькому міністерстві додали, що нинішні кроки Кремля є “подальшою спробою ядерного залякування”.

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. За його словами, рішення ухвалили після заяви Великої Британії про намір надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Утім такі боєприпаси не належать до ядерної зброї.

Будівництво сховища має бути завершено 1 липня.